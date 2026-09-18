Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: “Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı”

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte PKK'nın tasfiye edilmesi ve Suriye sınırındaki askeri yükün hafiflemesi, Yunan medyasında büyük bir korku ve panik yarattı. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı dahil olmak üzere kritik birliklerin Aydın Söke gibi Ege kıyılarına kaydırıldığını yazan Pentapostagma gazetesi, Anadolu'nun güçlü bir orduyla doldurulduğunu manşetlerine taşıdı. Yunanistan sınırına yığılan Bordo Bereliler ve insansız hava araçlarının anlık takip kabiliyeti, Atina yönetiminde büyük bir stratejik kabusa dönüştü.