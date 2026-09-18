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Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: “Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı”

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte PKK'nın tasfiye edilmesi ve Suriye sınırındaki askeri yükün hafiflemesi, Yunan medyasında büyük bir korku ve panik yarattı. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı dahil olmak üzere kritik birliklerin Aydın Söke gibi Ege kıyılarına kaydırıldığını yazan Pentapostagma gazetesi, Anadolu'nun güçlü bir orduyla doldurulduğunu manşetlerine taşıdı. Yunanistan sınırına yığılan Bordo Bereliler ve insansız hava araçlarının anlık takip kabiliyeti, Atina yönetiminde büyük bir stratejik kabusa dönüştü.

#1
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Yunan medyasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarındaki askeri takviyeleri hakkında yapılan haberde Terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Yunan milliyetçisi gazete, PKK'nın tasfiyesinden dolayı Türkiye'nin güneydoğusundaki birliklerin Ege kıyıları ile Yunanistan sınır bölgelerine kaydırıldığı değerlendirmesi yaptı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye yakın Yunan adalarını ziyareti sırasındaki silahlı askeri unsurlarla verdiği görüntüler tartışmaya yol açtı.

#2
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Görüntülerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarına yaptığı askeri takviyeler gündeme geldi. Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarındaki etkinliğiyle ilgili yayınlara başladı. Yapılan değerlendirmelerde Ankara'nın her türlü seçeneğe hazır olduğu vurgulanırken Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

#3
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Yapılan haberlerde özellikle Tunceli'deki 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması öne çıktı. Söke'nin, Türkiye'ye en yakın Yunanistan topraklarından olan Sisam adasının tam karşısında bulunduğu hatırlatıldı. Yunanistan'da Türkiye hakkındaki yayınlarıyla öne çıkan milliyetçi Pentapostagma gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki etkinliği hakkındaki haberinde "Terörsüz Türkiye" sürecine geniş yer ayırdı.

#4
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Gazete, Terörsüz Türkiye süreci sayesinde Türkiye'nin güneydoğusu, Irak ve Suriye sınırlarındaki askeri birliklerin de Ege kıyılarına kaydırılmasının önünün açıldığını vurguladı. "Türkler Anadolu kıyılarını güçlü bir orduyla dolduruyor" başlıklı haberde, Ege ve Trakya'daki birliklerin güçlendirilmesiyle ilgili "en tehlikeli husus" vurgusu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

#5
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

"Bu güçlendirmede insansız hava araçları, Türk Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve Kara Kuvvetlerinin özel birlikleri önemli yer tutmaktadır. Bu birliklerin bir kısmı, PKK ile ilgili süreç ve Suriye'deki SDG'nin kendisini feshetmesi nedeniyle Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğusundaki bölgelerden yeniden konuşlandırılmaktadır.

#6
Foto - Yunanistan’dan alarm sesleri yükseliyor: "Türkler Tunceli’deki tugayı doğrudan Sisam karşısına konuşlandırdı"

Türk kuvvetlerinin mevcut konuşlanma biçimi, Ege adaları ve Meriç/İpsala hattının yakınlığı nedeniyle, karşı tarafın tepki verme süresini oldukça kısaltmaktadır." Gazetenin haberinde aynı zamanda Ege Denizi'nde Türk insansız hava araçları tarafından Yunan kuvvetlerinin tüm hareketlerinin anlık olarak takip edildiğini kaydetti.

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Yorumlar

Abdül

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