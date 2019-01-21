Şizofreni nedir? Şizofreni nasıl bir hastalıktır? Şizofreni belirtileri nelerdir?

Şizofreni nedir? Şizofreni nasıl anlaşılır? 15-25 yaşları arasında ilk belirtilerini göstermeye başlayan Şizofreni bir beyin hastalığıdır. Şizofreni belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler haberin detaylarında...

Şizofreni Nedir?

Genellikle genç yaşlarda başlayan şizofrenide kişi, dış dünya gerçeklerinden ve kişiler arası gerçeklerden uzaklaşarak kendi iç dünyasında yaşar ve davranışlarında önemli değişiklikler ortaya çıkar. Şizofreni kimi zaman renkli kimi zaman renksiz tablolarda ortaya çıkar. Renksiz tabloda, hastanın saldırganlaştığı, çevreye zarar verdiği, bağırdığı, olmayan sesleri duyduğu görülür ve yakınlarının kendisine zarar vereceğini düşünebilir. Renksiz tablodaise hasta içe kapanır, toplumdan kopar, kalabalıkta bulunmak istemez ve kimseyle konuşmaz. Bu yüzden renksiz tablo denilebilir.

Şizofreni Belirtileri Nelerdir?

Şizofrenide hâlâ bilinmeyenler olduğu için belirtileri de tipik değildir. Kimi zaman mutsuzluk, hayattan zevk almama ve yorgunluk olarak kendini gösterirken kimi zaman da dünya uzayda nasıl duruyor, Tanrı var mı yok mu, sonsuz varsa nerede bitiyor gibi düşüncelerle ortaya çıkabilir. Kimi zaman içe kapanma ve topluma karışmak istememe, sürekli uyumak isteme gibi basit denilen belirtiler de ortaya çıkabilir. Şizofrenide aşırı el yıkama, fazla endişe duyma gibi belirtiler de ortaya çıkabilir fakat genellikle hastanın kulağına ses gelmesi olarak başlar. Şizofreni hastalarında çok fazla şüphecilik görülür. İlk bir ayda şizofrenipsikotik reaksiyon olarak adlandırılır. 1-6 ay arası süreç, şizofreni form bozukluğu olarak adlandırılır. 6 aydan sonra şizofreni olarak adlandırılır. İlk altı aylık süreç hastalığın tanısını mutlak olarak koyma sürecidir.

Şizofreni Nasıl Tedavi Edilir?

Şizofreni, antipsikotik ilaçlarla tedavi edilmektedir. Bu ilaçlarla tedavi edilemeyen vakalarda 1938’den beri varlığını sürdüren elektrokonvesif denilen ve halk arasında şok tedavisi olarak bilinen tedavi yöntemi uygulanır. Şizofreniye özgü destekleyici psikoterapi denilen terapiler de şizofreninin tedavisinde kullanılır. Yalnız tedavi sürecinde ilacın doktor bilgisi dışında kesilmemesi gerekmektedir. Şizofreni yakınlarına bu süreçte önemli görevler düşüyor. Şizofreni hastası kimi zaman fiziksel olarak bile zarar verebilir. Duygu dışavurumunun yüksek olmaması gerekiyor. Hasta yakınları beklentilerini gözden geçirmeli. Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğunu iyi öğrenmeleri gerekiyor.

Şizofren Hastası Çevresine Zarar Verir mi?

Şizofreni hastasının önceden kişilik bozukluğu varsa ve ilaçlarını düzgün kullanmıyorsa fiziksel olarak da çevresindekilere zarar verebilir. Yemeğine ilaç konulacağı gibi düşüncelere sahip olan bir hasta, yine saldırgan olabilir. Ancak her şizofren hastası saldırgan olmak zorunda değildir. Paranoik şizofrenide daha çok ortaya çıkar.