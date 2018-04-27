Şizofreni hastalığı bebeklerde de görülebilir

Toplum içerisinde sıklıkla görülebilen bir hastalık olan şizofreni, bebeklik dönemindeyken sinyallerini veriyor. Çoğunlukla ergenlik dönemindeki kişilerde rastlanan bu hastalık, genlerden kaynaklanan sebeplerle bebeklikte de kendini gösterebiliyor.

PEKİ BEBEKLERDE ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

- Şizofreni rahatsızlığına sahip olan bebekler, çok uzun süre uykuda kalamazlar.

- Diğer bebeklere göre gelişim evresinde zorluk çekerler.

- Okul dönemindeki bir yaşta çocuğunuz varsa arkadaşlarıyla beraber olmaktan mutlu olmazlar, tek başlarına kendilerini daha iyi hissederler.

- Şizofreni geni olan bebeklerin bu rahatsızlıkları kontrol esnasında ortaya çıkar.

- Sosyal becerileri yetersizdir.