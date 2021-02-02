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Gündem Sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Gündem

Sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:56:00 - 2021-02-02 10:57:36
Sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin sınırında teröristlere nefes aldırmıyor.

Hem havadan hem karadan yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürerken, sızma girişimleri de başarıyla önleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sızıp, taciz ateşi açtılar

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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