Sizi çok ötesine taşıyan, teknolojisiyle hepimizin hayatını kolaylaştıran şeyler! Teknolojik ürünler, icatlar

Hepimiz teknolojinin de gelişmesiyle birlikte pek çok alanda daha kolay hareket edebilen hale geldik. Son dönemde teknolojinin gelişmesi ve yapay zeka kavramının hayatımıza dahil olmasıyla birlikte birçok ürün geliştirildi. Bazen bankacılık işlemleri, bazen ev eşyaları bazense eğitim konusunda...

Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasarım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. İşte hepimizin hayatını kolaylaştıran şeyler!

1. Facetime, Skype, whatsaap gibi görüntülü konuşma uygulamalarının en uzaktaki kişiyi bile yakın hale getirmesi.

Eskiden olsa mektup yaz, postala, alsın okusun sonra tekrar sana cevap yazsın, belki günler belki aylar sonra...Ancak artık bu uygulamalarla fiziken yanımızda olmasalar bile istediğimiz zaman yanımızdaymış gibi görüntülü konuşma yapabiliyoruz.

2. Sesimizi ve verdiğimiz komutları anlayabilen sesli asistanlar.

Telefonlarımız, evdeki teknolojik sistemlerimiz kolayca komutlarımızı algılayabiliyor ve istediklerimizi yapabiliyor. Artık yerimizden bile kalkmamıza gerek kalmıyor.

3. Kaybolan telefon ve araba anahtarı gibi eşyalarımızı bulmamızı sağlayan akıllı uygulamalar.

Hemen gir takip et bul! Korkmaya bile gerek yok. Müthiş bir kolaylık.

4. Temizlik derdini adeta rafa kaldıran akıllı robot süpürgeler.

Eskiden Jetgiller'i izlerken hayal kuranlar olmuştur. İşte diziden fırlamış gibi robot süpürgeni çalıştır, bırak evin temizlensin.

5. Hızlı ve güvenilir bir şekilde veri aktarımı sağlayan bulut depolama sistemleri.

Arşivciler burada mı? Her verisini özenle harici diske atıp saklayanlar nasıl zor olduğunu anlayacaktır. Ancak artık bu olay bulut depolama sistemleriyle çok kolay ve güvenilir bir hale geldi. Hem kişisel olarak hem de şirketleriniz varsa tüm veri ve bilgiler özenle bu sistemlerde saklanabiliyor.

6. Yüzünüzü tarayarak işlem yapan yüz tanıma programları.

Bu teknoloji artık cep telefonlarımızda bile mevcut. Şirketler bu teknolojiyi uzun zamandır kullansalar da bizlere daha yeni geldi diyebiliriz. Böylece güvenlik sorunumuz da ortadan kalkmış oldu.

7. Kuyruklardan kurtulmamızı sağlayan mobil bankacılık işlemleri.

Yıllarca banka kuyruklarında bekleyerek zorlu zamanlar geçirdik ama artık her şey çok basit. Mobil bankacılık uygulamalarıyla istediğiniz zaman bir kaç tıkla tüm para, yatırım işlemlerimizi halledebiliyoruz. Belki de hayatlarımızı kolaylaştıran en önemli şey diyebiliriz buna.

8. Herkesi şirket kurmaya teşvik eden web tabanlı ödeme sistemleri.

Çevrimiçi ödeme çözümleri, geleneksel ödeme sistemlerine göre birçok avantaj sunuyor. İnsanlar artık nakit ve hatta kredi kartlarını kullanarak ödeme yapmak zorunda değil.

9. İstediğiniz yere kolayca ulaşmanızı sağlayan GPS.

Sora sora Bağdat bulunur demişler ama artık buna kesinlikle gerek yok. Nereye gitmek istediğini yaz bırak seni GPS götürsün.

10. Uzaktan çalışmayı hayatlarımıza dahil eden şirket içi çalışma programları.

Diğer Hayatımızı Kolaylaştıran Teknolojik Aletler Neler?

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletler çeşitlidir. Bunlardan başlıcaları; elektrikli ev aletleri, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar olabilir. Elektrikli scooterlar, drone teknolojileri gibi aletler de yaşamımızda son derece yaygınlık kazanan aletler olarak karşımıza çıkıyor.(onedio)

Az bilinen teknolojik Aletler

Stres saati Bu ​​saat stresli bir günün ardından keyifli bir uykunun içine dalmak için kullanılabilir. Görselliğiyle bile huzur veren bu saat, ayrıca içinde 6 adet renk barındırıyor.

Mavi Goldie Evlerde, iş yerlerinde ve yurtlarda etrafa yayılan, dolanmış şarj cihazları kadar can sıkıcı bir şey yoktur. Hele birde kalabalık bir ortamda bulunuyorsanız, telefonunuzu ortalık yerde bırakmamak isteyebilirsiniz. Bu tam size göre bir ürün.

Taşınabilir Telefon Şarj Cihazı Artık günlük yaşantımızda elimizden düşürmediğimiz telefonlar bazen bizi yarı yolda bırakabiliyor. Bu küçük ama bir o kadar da önemli şarj cihazı, sizi bataryası biten bir telefonun paniğinden kurtaracak.

Alkış-Küp Saat Baş ucumuza koyduğumuz saat ile sabah erkenden ayağa kalkıp gidiyoruz. Bu gizli saat, kırmızı LED görünümlü dijital saate sahip ahşap bir küp. Sadece alkışlayın veya zamanın görünmesi için saati sallayın.

Space Bar Space Bar sizin bilgisayarınız için ek USB bağlantı noktaları sunarken karmaşasını en aza indiren şık bir masa organizesi. Raf altındaki boşluğa klavyenizi kaydırarak yukarıda diğer eşyalarınıza yer bırakın.

Evimizde kullanabileceğimiz hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik bir ürünler: Evimizde kullanabileceğimiz hayatımızı kolaylaştıracak bir robot yaparak ev işlerini yani evin temizliğini, bulaşıkları, camları silecek bir robot bir çok örnek verilebilir.