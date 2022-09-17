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Medya Size yazıklar olsun! Gazı ve tükürüğüne milyonlarca dolar veriyorlar
Medya

Size yazıklar olsun! Gazı ve tükürüğüne milyonlarca dolar veriyorlar

ABD'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Victoria Lit, tükürüğünü 105 bin 148 TL'ye satışa çıkardı. Çürümüş ve ahlaktan yoksun bazı insanlarda satın almak için sıraya giriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 19:33:00 -
Size yazıklar olsun! Gazı ve tükürüğüne milyonlarca dolar veriyorlar

Sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından ortaya çıkan fenomenler ahlakı ayaklar altına alıyor. Fotoğraflarını satan fenomenlerin ardından bir fenomenin tükürüğünü ciddi bir rakama satması, duyanları şaşırttı.

Victoria Lit, adlı sözde fenomen tükürüğünü satışa çıkardığı fiyat resmen dudak uçuklatıyor.

Tükürüğünü istiyorlar

25 yaşındaki fenomen takipçinin birinden tükürük isteği geldiğini belirtti.

105 bin 148 TL'ye sattı

Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti. Lit, daha önce gazını kavonaza koyup fahiş fiyata sattı. Sözde fenomen takipçilerinden gelen ahlaksız isteklerle milyonlarca dolar kazanıyor.

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