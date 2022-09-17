Size yazıklar olsun! Gazı ve tükürüğüne milyonlarca dolar veriyorlar
ABD'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Victoria Lit, tükürüğünü 105 bin 148 TL'ye satışa çıkardı. Çürümüş ve ahlaktan yoksun bazı insanlarda satın almak için sıraya giriyor.
Sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından ortaya çıkan fenomenler ahlakı ayaklar altına alıyor. Fotoğraflarını satan fenomenlerin ardından bir fenomenin tükürüğünü ciddi bir rakama satması, duyanları şaşırttı.
Victoria Lit, adlı sözde fenomen tükürüğünü satışa çıkardığı fiyat resmen dudak uçuklatıyor.
Tükürüğünü istiyorlar
25 yaşındaki fenomen takipçinin birinden tükürük isteği geldiğini belirtti.
105 bin 148 TL'ye sattı
Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti. Lit, daha önce gazını kavonaza koyup fahiş fiyata sattı. Sözde fenomen takipçilerinden gelen ahlaksız isteklerle milyonlarca dolar kazanıyor.