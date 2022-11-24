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Aktüel Size de yollayabilirler! Emniyetten flaş uyarı
Aktüel

Size de yollayabilirler! Emniyetten flaş uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), "[email protected]" ve "[email protected]" adreslerinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 18:21:00 -
Size de yollayabilirler! Emniyetten flaş uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), "[email protected]" ve "[email protected]" adreslerinden yollanan e-postaların zararlı yazılım içerdiği ikazında bulunuldu.

EGM'den yapılan açıklamada, son dönemlerde "[email protected]" ve "[email protected]" adreslerinden vatandaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen e-postalar atıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının da kullanılarak, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu e-postalarda yer alan linklerin açılmasının ve ekli dosyaların indirilmesinin maddi manevi zarara uğratabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarz e-posta içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğine işaret edilerek, örnek içerik görselleri paylaşıldı.

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