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Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik geliyor

Dünyanın en çok kullandığı mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bugün yapılan bir sızıntı ile birlikte WhatsApp yeni bir Kişi Ekle ve QR Kodu özelliği üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:47
Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik geliyor

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeniden çok konuşulacak bir özelliği ile gündeme geldi.

Yapmış olduğu sızıntılarla tanınan WABetaInfo bugün, WhatsApp’ın yeni ‘‘Kişi Ekle” özelliğini ve başkaların sizi rahatlıkla rehberine kaydetmesine olanak sağlayacak olan QR kodu özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

Facebook‘un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasının iOS ve Android sürümü için gelecek özellik ile birlikte kullanıcıların işi artık daha kolay bir hale getirilecek.

Bu özelliklerden ilk olan Kişi Ekle özelliğinden kısaca bahsedecek olursak, bilindiği üzere uygulama önceden sadece rehberde kayıtlı olan kişileri uygulamaya eklememize olanak sağlıyordu.

Fakat bunun yerine daha pratik bir çözüm bulan uygulama, iOS ve Android kullanıcıları doğrudan uygulama üzerinden kişi eklememize olanak sağlayacak. Bu kısımda tek yapmanız gereken ekleyeceğiniz numaranın hangi ülkeye kayıtlı olduğunu seçerek, daha sonrasında ise numarayı girmek. Böylece ekleyeceğiniz kişi doğrudan uygulamadaki kişilerin arasında yerini alacak.

WhatsApp iOS ve Android

Kullanıcılara sunulacak olan diğer bir yenilik ile birlikte QR Kodu ile kişisel profilinizi artık paylaşabileceksiniz. Böylece tek tek numaranızı vermeniz yerine, bir QR Kodu oluşturarak profilinizi tek bir hamlede arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz.

Bu özelliğin kullanımı ise oldukça basit olduğunu belirtelim. Kendi profilinize yönledireceğiniz QR Kodu ile birlikte, paylaştığınız kişiler bu kodu telefonlarının kamerası ile okutarak, rahatlıkla sizinle iletişime geçebilecekler.

WhatsApp iOS ve Android

Şu anlık beta kullanıcılarına bile sunulmayan bu özellik ilerleyen günlerde WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerindeki beta programına kayıtlı olan kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:47
  1. WABetaInfo
  2. WhatsApp
  3. Yeni özellik
  4. Kişi Ekle Özelliği
  5. QR Kodu
  6. Güncelleme
  7. İOS
  8. Android

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