Sizdeki dikkat eksikliği çocukluktan olabilir
Çocukluğunda 'Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu' olan kişilerin trafik kazası yapmaları maalesef kaçınılmaz oluyor.19 Eylül 2018 Çarşamba 13:31
Sık trafik kazası yapmanızın, sıra beklemekte gösterdiğiniz sabırsızlığınızın sebebi dikkat eksikliğiniz olabilir. "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" olan hastalar duygusal dengesizlik, öfke kontrolünde güçlükler, eğitimde ve iş hayatında sürekli sorun yaşıyor.
İşte belirtiler:
● Hafızada zayıflık,
● Açık ve düzgün düşünememe. Kafayı toparlayamama,
● Yerinde duramamak ve huzursuzluk duyguları ile kolayca öfkeye kapılma,
● Konsantrasyon eksikliği,
● Gençlerde okul başarısızlığı,
● Söyleneni dinlememe ve çok konuşma,
● Dağınık çalışma,
● İstikrarsızlık, aculluk,
● Kendisine ait nesneleri nereye koyduğunu bulamama,
● İnsanlararası ilişkilerde sürtüşme ve sorunlar,
● Sık iş değiştirme, işini yitirme, sık işten atılma,
● Yaptığı işin gerektirdiğinden daha düşük başarı gösterme!..
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