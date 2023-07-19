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Ekonomi Sizde hiç mi ahlak yok? Kiralık daire fiyatı şaşkına çevirdi
Ekonomi

Sizde hiç mi ahlak yok? Kiralık daire fiyatı şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 11:43:00 - 2023-07-19 12:43:42
Sizde hiç mi ahlak yok? Kiralık daire fiyatı şaşkına çevirdi

İstanbul'da bulunan bir daire için 650 Bin TL aylık kira isteniyor. İnternet sitelerinde 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi rakamlarla benzer kiralık ev ilanları da yer alıyor.

Kiralardaki artış bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Derme çatma bodrum katlarında bile kira ücretleri 15 bin TL'ye kadar çıkarken; lüks dairelerin kiraları da uçtu.

Şişli'de bulunan 7 odalı bir daire için aylık 650 Bin TL kira isteniyor. İnternette yer alan ilanı görenler ilk başta gözlerine inanamasa da başka sitelerde de benzer ilanlarla karşılaştı. 4+1 daire için 390 Bin TL ve 300 Bin TL gibi aylık kiralar isteniyor.

TV 100'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, ilan sitelerinde yer alan dairelerin yüksek kira fiyatlarını serbest piyasaya bağlıyor. Üst limiti olmayan gayrimenkullerde ev sahiplerinin istediği rakamları yazdığını ve aracı firmaların da istediği rakamları ev değeri olarak sunduğunu belirten Kırmızıtaş, alıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti.


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Kırmızıtaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "6+1 bir daireden bahsediyoruz, Boğaz manzaralı ama ev bile değil daireden bahsediyoruz. Yani bulunduğu katta da tek değil. Aylık kirası 650 bin TL. İnternet sayfaları, mevcutta bir kontrol olmadığı için 390 Bin TL'lik daireyi ertesi gün 550 Bin TL'ye de sunabilir. Her evin bir değeri var, alıcılar bilinçli hareket ederse o fiyatlar otomatik olarak aşağı inecektir."

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Yorumlar

Sibel Demir

benim ev sahibide tozuttu. %300 zam yaptı. ne yapcamı bilmiyorum şu an. beğenmiyosan çık diyo. nereye gidim

diyarbakırlı

Devletimizin polisi, savcısı yok mu? Toplumun kişilik haklarına tecavüz ediliyor ve bizler de avar avar oturup seyrediyoruz. Bu millet soyulacak yolunacak bir milletmidir Allah aşkına.
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