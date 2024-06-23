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Gündem Sizce de öyle değil mi? Dolandırılan Halk TV’nin avanak hafiyeleri!
Gündem

Sizce de öyle değil mi? Dolandırılan Halk TV’nin avanak hafiyeleri!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 10:05:00 -
Sizce de öyle değil mi? Dolandırılan Halk TV’nin avanak hafiyeleri!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dolandırılan Halk TV’nin avanak hafiyeleri!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Siyasi parti olarak MHP’yi destekleyen Türkgün gazetesi, bir başlık kullanmış..

Ülkü Ocaklarının ve MHP’nin suçlanmaya çalışıldığı Sinan Ateş cinayeti üzerinden, sabahtan akşama kadar hafiyeliğe soyunanları madara eden bir başlık atmış!

Başlık şöyle:

“Halk TV’nin avanak hafiyeliği”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Ateş cinayetinde, tetikçiyi.. 

Yetmedi, gözcüyü, yetmedi gözcüyü ayarlayanı, yetmedi tetikçiyi Ankara’ya getireni, yetmedi taksiciyi, yetmedi ...

Sonuçta 22 kişiyi tutuklattılar ya..

İtirazım yok, tetikçi de tutuklanacak, gözcü de..

Ama, hoşunuza gitmeyen kim var ise, ‘O da cinayetin içinde’ derseniz. 

Cumhur İttifakını bozmak için, ‘Şu siyasi de işin içinde’ derseniz. 

Ve sadece sadece bunu dediğiniz için, o kişilerin de tutuklanmasını isterseniz..

Orda “bir dur bakalım” demek gerekir..

Hele hele, bir cinayet üzerinden 22 kişinin tutuklanması ile yetinmeyenler..

Kendilerine yakın siyasi çizgiden terör örgütlerinin onlarca cinayetinden, üç kişinin bile tutuklanmasına itiraz ediyorlarsa..

Daha yüksek sesle, “Dur bakalım” dememiz gerekir.

Bir cinayet üzerinden, Pensilvanya’dan yazılan hayali senaryoları seslendirip, olmadık isimler suçlanmaya kalkılırsa..

Birilerinin de bunların maskesini indirmesi gerekir..

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