Siz zaten onların uşağısınız! Sahte alkol almadan bu manşet atılamaz

Günlerdir spekülatif hareketlerle tırmanan dolar kurunda rüzgar terse döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dolar kurundaki düşüş yüzde 33'lere kadar dayandı.

Sözcü doların düşmesinden rahatsız oldu

Doların büyük değer kaybetmesi vatandaşlar tarafından büyük mutlulukla karşılanırken, ülkemizdeki özellikle Erdoğan düşmanı olan medya ise durumdan çok rahatsız oldu. 'Erdoğan gitsin de, ülke batsın' mantığıyla hareket eden Sözcü gazetesi, dolardaki düşüşü skandal bir manşetle okuyucularına duyurdu. Söz konusu gazete, Maliye Bakanı Nebati'nin duyurduğu yeni ekonomik gelişmeleri "Amerikan Doları'na devlet garantisi' başlığıyla okuyucularına sundu.

"Sahte alkol almadan bu manşet atılamaz"

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Sözcü'nün skandal manşeti ele alındı. Murat Alan, Sözcü'nün bu manşetine ilişkin "Bu sahte alkol almadan erişilebilecek bir kafa değil" dedi.