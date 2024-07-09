Siz neyin peşindesiniz? UEFA’dan skandal 'Erdoğan' tavrı
UEFA, EURO 2024’te skandal üstüne skandala imza atmaya devam ediyor. Merih Demiral’a verdiği ‘Bozkurt’ cezasından sonra bir skandal daha ortaya atıldı. Tarihi Hollanda maçında Başkan Erdoğan’ın ekranda gösterilmemesinin sebebi UEFA çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmasını statta canlı izledi.
Tarihi maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayın sırasında ekrana yansıtılmaması dikkatlerden kaçmadı.
EURO 2024'ün çeyrek finalindeki Hollanda ve Türkiye arasındaki maçı, Alman yayıncı RTL'de 10 milyondan fazla izleyici takip etti. Yayında sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse hiç ekranda gösterilmedi.
PRENS WİLLİAM DFALARCA GÖSTERİLDİ
İngiltere'nin İsviçre karşısındaki zaferi sırasında Prens William'ın sık sık ekrana gelmesinin aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç boyunca gösterilmedi.
YAYINCI KURULUŞ TOPU UEFA'YA ATTI
Alman gazetesi Bild, Erdoğan'ın ekranda gösterilmemesinin nedenini yayıncı kuruluş RTL'ye sordu. Konuyla ilgili 'sansür' iddialarına yanıt veren RTL, “Dünya genelindeki yayıncılar için üretilen görüntüler UEFA sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
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UEFA'DAN AÇIKLAMA!
Bild'deki yer alan haberde, UEFA'nın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası alması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana getirmeyerek siyasi gerilimleri artırmaktan kaçınmak istediği ifade edildi.
Öte yandan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçı izleyen Erdoğan'ın yanında, Türk asıllı eski Alman milli futbolcu Mesut Özil de yer aldı.
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