Siz neyin işçisisiniz! LGBT'li sapkınlar taşkınlık çıkardı
LGBTİ sapkınları Maltepe'deki 1 Mayıs kutlamalarında taşkınlık çıkardı. Çantalarını aratmayan sapkınlar, polis ekiplerine direndi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, valiliklerin izin verdiği miting alanlarında kutlanmaya devam ediyor. Ancak LGBTİ gibi bazı gruplar, bu kutlamalarda fırsat kolluyor.
Çantalarını aratmadılar
İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBT'li sapkın, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.
Polisler provokasyona geçit vermedi
Sapkınlar ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından çantalardaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.