Siz neyin işçisisiniz! LGBT'li sapkınlar taşkınlık çıkardı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, valiliklerin izin verdiği miting alanlarında kutlanmaya devam ediyor. Ancak LGBTİ gibi bazı gruplar, bu kutlamalarda fırsat kolluyor.

Çantalarını aratmadılar

İstanbul Maltepe'de bulunan Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBT'li sapkın, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı.

Polisler provokasyona geçit vermedi

Sapkınlar ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından çantalardaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.