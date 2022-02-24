Siz kim Erbakan kim? Saadet Partisi CHP ve ortaklarıyla beraber Erbakan'ı anacakmış!

Cumhuriyet tarihi boyunca Müslümanlaı hedef alan her türlü girişimin ya bizzat uygulayıcısı veyaya destekçisi konumunda olan CHP, yanına çektiği Saadet Partisi ile birlikte Milli Görü lideri merhum başbakan Necmettin Erbakan’ın hayallerini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan’ı devirme gayreti içerisinde.

28 Şubat da dahil olmak üzere Erbakan’a yapmadıklarını bırakmayan vesayetin en büyük destekçisi CHP, şimdiler de küçük ortağı SP ile merhum Erbakan’ı anmaya hazırlanıyor.

Millet İttifakı’nın genel başkanları 27 Şubat Pazar günü İstanbul’daki Haliç Kongre merkezinde yapılacak törene birlikte katılacak. Bir gün sonra 28 Şubat pazartesi günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak mutabakat metnini açıklamak için Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel’de bir araya gelecek.

Anmaya CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin liderlerinin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılması bekleniyor.