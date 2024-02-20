Siz kazansanız ne olur! Daha bir evrakı bile doğru düzgün teslim edemiyorlar

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün sona erdi. Başvuru yapan partilerden biri de DEM Parti oldu. Ancak parti yetkilileri eksik evrakı tamamlamak için zaman kaybetti ve evrakı 17.01'de teslim etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, "Arkadaşlarımız YSK'ya gidiyorlar. Evraklarda eksik olduğu söyleniyor. Bizim arkadaşlar evrakları tamamlıyor. Başvuru teslim ediliyor. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu. Arkadaşımız 17.01'de belgeleri teslim ediyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlarımız sonuçta içeri girmiş. Eksik evrak olduğunu yetkililer söylüyor. Birini arayıp getirmek istemek yerine kendileri gidip alıyorlar eksik belgeyi." dedi.

Terör sevici DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni olarak açıklandı.