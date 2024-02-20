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Gündem Siz kazansanız ne olur! Daha bir evrakı bile doğru düzgün teslim edemiyorlar
Gündem

Siz kazansanız ne olur! Daha bir evrakı bile doğru düzgün teslim edemiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:27:00 -

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için YSK'ya başvuruda bulunan DEM Parti yetkilileri eksik evrak nedeniyle belgeleri bir dakika geç teslim etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün sona erdi. Başvuru yapan partilerden biri de DEM Parti oldu. Ancak parti yetkilileri eksik evrakı tamamlamak için zaman kaybetti ve evrakı 17.01'de teslim etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, "Arkadaşlarımız YSK'ya gidiyorlar. Evraklarda eksik olduğu söyleniyor. Bizim arkadaşlar evrakları tamamlıyor. Başvuru teslim ediliyor. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu. Arkadaşımız 17.01'de belgeleri teslim ediyor. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlarımız sonuçta içeri girmiş. Eksik evrak olduğunu yetkililer söylüyor. Birini arayıp getirmek istemek yerine kendileri gidip alıyorlar eksik belgeyi." dedi.

Terör sevici DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni olarak açıklandı.

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