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Yerel Siz iflah olmazsınız! Köpeklerini yoldan geçen vatandaşa saldırttı
Yerel

Siz iflah olmazsınız! Köpeklerini yoldan geçen vatandaşa saldırttı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:11:45 - 2024-07-15 12:11:45
Siz iflah olmazsınız! Köpeklerini yoldan geçen vatandaşa saldırttı

Esenyurt'ta bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı bir adamın üzerine 3 köpeğini saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerden kurtulan adam hafif yaralandı. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Güzelyurt Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir adamın üzerine köpeklerini saldırttı. Kaçmaya çalışan adamı fark eden çevre sakinleri vatandaşın imdadına yetişerek köpeklerden kurtardı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralanırken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, adama saldıran köpekleri kovalamaya çalışan çevre sakinlerinin o anları yer aldı.

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