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Yaşam Siz hiç 'Piton Döner' gördünüz mü?
Yaşam

Siz hiç 'Piton Döner' gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:54:00 -
Siz hiç 'Piton Döner' gördünüz mü?

Adanalı döner ustasının hazırladığı 'Piton Döner' dikkat çekiyor.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, kebabın başkentinde yaptığı metrelik piton dönerlerle dikkat çekiyor. Yurt dışında da şubeleşen piton dönere ilginin her geçen gün arttığı belirtildi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1,5 metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak ‘piton döner’ adını koydu. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Taş, sosyal medya sayesinde de kebabın başkenti Adana'da yaptığı 1,5, 5, 10 ve 20 metrelik dönerlerle fark oluşturdu. Adana’da 2, Fas’ta 1 şubeyle lezzet severlere hizmet veren piton döner, Dubai, Amerika ve İngiltere’ye de açılmayı planlıyor.

Sosyal medyada binlerce takipçisi olduğunu ve videolarının milyonlarca kez izlendiğini aktaran Mehmet İkram Taş, “Adana deyince akla ilk gelen kebap oluyor. Şu anda dışarıdan gelen misafirlerimiz piton döneri de tercih ediyorlar. Videolarımız milyonlarca kez izleniyor. Turistler geldiği zaman bizi tercih ediyor. 4-5 ülkeyle daha görüşüyoruz. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. 2024’e kadar 7-8 şube olacağız inşallah" diye konuştu.

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