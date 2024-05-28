Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerlik borçlanması yapmanın çok faydası var

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. İşte bu hafta sizlerden gelen sorular ve Özdamar’ın cevapları:

İş kazası maaşı ömür boyu ödenir

Soru: Ben 1998 yılında geçirdiğim iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik gelirine bağlandım. Zaman geçti engelli memur sınavını kazandım memur oldum. Memurluktan emekli olduğumda sürekli iş göremezlik gelirim kesilecek mi acaba? İbrahim Y.

Cevap: İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 10 ve üzeri olan sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sürekli iş göremezlik geliri ömür boyu ödenir. Şayet bir kimseye aynı kanun kapsamından hem gelir hem aylık bağlanırsa yüksek olanı tam olarak düşük olanı ise yarım olarak ödenir. Size bağlanan sürekli iş göremezlik geliri 506 sayılı Kanun kapsamında, bağlanacak emekli aylığı ise 5434 sayılı Kanun kapsamında olacağından diğer bir anlatımla kanunlar farklı olacağından hem sürekli iş göremezlik geliri hem de bağlanacak emekli aylığı tam olarak ödenecek.

Askerlik borçlanması yapmanın çok faydası var

Soru: Benim sigorta başlangıcım 10.11.2000 tarihidir. Şu ana kadar 5350 gün SSK primi ödedim. Askerliği 1998-199 yıllarında 15 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanmasının benim emekliliğime bir faydası olur mu? Ahmet N.

Cevap: Askerlik borçlanmasının sadece emeklilik yaşına değil emekli maaşının ne kadar olacağına da katkısı oluyor. Askerlik sigortadan önce olduğu için askerlik borçlanmanız halinde sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye gider. Sigorta başlangıcınıza göre normalde 7000 gün primle 60 yaşında emekli olabilecekken askerlik borçlanması yapınca sigorta başlangıcı 10.8.1999 tarihine gideceğinden 5975 gün primle emekli olabileceksiniz. Ayrıca askerlik borçlanması yapmakla borçlanılan süre kadar da sigorta prim günü kazanacaksınız. Hem sigorta başlangıcının geriye gitmesi hem de ilave prim günü kazanmanız nedeniyle emekli maaşınızda da artış oluşacak. Askerlik sürenizin tamamını borçlanmanız isabet olur.

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Farklı statüdeki primler birleştirilir

Soru: Halen memur olarak kamu kurumunda çalışmaktayım. Memuriyet öncesi sigortalı hizmetim var. Bu hizmetin hepsini memuriyete saydırabilir miyim? Ayrıca emekli olurken sigortalı hizmete ait olan kısmın içinde tazminat alabilir miyim? Bahri Ç.

Cevap: Bir sigortalı çalışma hayatı boyunca birden fazla statüde sigorta primi ödeyebilir.

Yani hem SSK hem Bağ-Kur veya hem SSK hem Emekli Sandığı yahut 4/c primi ödeyebilir. Farklı statüde prim ödenmesi halinde bu hizmetler, emeklilik aşamasında birleştirilir. SSK hizmetleri, memuriyet hizmetine sayılmaz.

Sadece emekli maaş hesabı yönünden dikkate alınır. Emekli ikramiyesi kamuda geçen hizmet sürelerinin her tam yılı üzerinden ödenir. Özel sektörde geçen SSK hizmeti için emekli ikramiyesi ödenmez.

Engelli esnafın emekliliğinde yaş şartı aranmaz

Soru: Ben yüzde 43 oranında engelliyim. Raporumu geçen yıl almıştım. 2003 yılından bu yana esnaflık yapıyorum. Bugüne kadar primlerimi 8 ay hariç düzenli ödedim. Bu sekiz ayın primi de silindi. Primim 7140 gün oldu. Engelli olduğum için hemen emekli olabilir miyim? Aydın B.

Cevap: Hastalık veya fiziksel engellilik gibi nedenlerle çalışma gücünü en az yüzde 40 oranında kaybetmiş olan sigortalılar belirli sigortalılık süresini doldurmaları şartıyla yaşa tabi olmaksızın engelli statüsünden emekli olabilir. SGK, Engellilik derecenizi yüzde 40’ın üzerinde belirlerse emekli olma hakkını oluşur. Zira yüzde 40-49 arası engellilerin emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi 18 yıl sigorta süresi ve gerekli primi de 4680 gündür. Bu şartları tamamlamışsınız. SGK’ya engellilik oran tespiti için müracaat etmeniz sonrası SGK Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecenizin de yüzde 40’ın üzerinde tespit edilmesi halinde hemen emekli olabilirsiniz.