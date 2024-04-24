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Yaşam Siz daha önce ağaç döven gördünüz mü? Böyle kavga daha önce görülmedi!
Yaşam

Siz daha önce ağaç döven gördünüz mü? Böyle kavga daha önce görülmedi!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 13:34:00 -

İstanbul'da bir şahıs tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti.

Kağıthane’de bir şahıs, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerce yaşanan olayda gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, kaldırımda bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Ardından hızını alamayan şahıs, ağaçların yanında bulunan destek tahtalarını sökerek etrafa bağırmaya başladı. Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vuran ve köklerini kazıyan adam ağaçlara büyük ölçüde zarar verdi. Şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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