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Ekonomi
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Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

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Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı, rakip işletmelerin 5'te 1'i fiyatına sattığı lahmacunlar başına türlü türlü işler açtı.

#1
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

3 YIL ÖNCE BAŞLATTI Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı 3 yıl önce başlattığı kampanya ile uygun fiyatlı tahmacun satınca başı dertten kurtulmadı.

#2
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen Yabalı, art arda yapılan denetimlerde her hangi bir uygunsuzluk tespit edilememesine rağmen, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.

#3
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

ŞİKAYET ÜZERİNE ŞİKAYET YAPILIYOR İşyeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktaran Yabalı, yaşadıklarını şöyla anlattı: "Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz.

#4
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

50 TL'YE SATIYOR Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL’ye satılırken biz 50 TL’ye satıyoruz.

#5
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

CİMER’e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler.

#6
Foto - Dürüst esnaf rakiplerini çıldırttı! Ucuza sattığı için başına gelmeyen kalmadı!

"DİĞERLERİ NASIL KAZANMIYOR BİLMİYORUM" Kazancımızda, karımızda oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

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