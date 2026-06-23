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Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

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Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Siirt'te Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışma sayesinde, fıstık fabrikalarında atık olarak kalan Siirt fıstığı kabukları sanatsal eserlere dönüştürülüyor.

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Foto - Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Siirt Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen "Yerelden Evrensele, Atıktan Değere" Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, fıstık kabuklarını değerlendirerek birbirinden farklı sanatsal çalışmalar ortaya koyuyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje kapsamında, tarihte önemli yere sahip ressamların eserleri fıstık kabukları ve farklı atık materyaller kullanılarak yeniden yorumlandı.

#2
Foto - Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Ayrıca Siirt'in kültürel değerleri arasında yer alan mimari yapılar üç boyutlu olarak hazırlanarak fıstık kabuklarıyla kaplandı. Proje ile daha önce yakılarak veya çöpe atılarak değerlendirilen fıstık kabuklarının geri dönüşümü sağlanırken, Siirt'in önemli tarım ürünlerinden biri olan fıstığın farklı bir alanda değer kazanması hedefleniyor.

#3
Foto - Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Proje hakkında bilgi veren çocuk gelişimi öğretmeni Burcu Demirhan Cezdan, "Yerelden Evrensele, Atıktan Değere Sanat Projemiz yaklaşık 3 yıl önce başladı. İlk olarak önemli sanat eserlerini atık materyallerle kendimize özgü şekilde yeniden yorumladık. Osman Hamdi Bey'in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi' gibi eserleri farklı atık malzemeler kullanarak yeniden tasarladık" dedi.

#4
Foto - Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Cezdan, projenin ikinci aşamasında Siirt fıstığı kabuklarını değerlendirmeye başladıklarını belirterek, "Fıstık fabrikalarıyla iş birliği yaparak işlenmiş ve atık haline gelen kabukları temin ettik. Daha sonra Siirt Saat Kulesi, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, Mardin Kasımiye Medresesi ve dünyaca bilinen bazı mimari eserleri üç boyutlu olarak hazırlayıp fıstık kabuklarıyla kapladık" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Proje sayesinde atık olarak görülen fıstık kabukları yeniden hayat bulurken, öğrenciler de geri dönüşüm ve sanat alanında önemli bir deneyim kazanıyor.

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