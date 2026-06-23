Görenleri hayran bırakıyor! Bakın bu sanat eserleri hangi malzemeden yapılıyor

Ayrıca Siirt'in kültürel değerleri arasında yer alan mimari yapılar üç boyutlu olarak hazırlanarak fıstık kabuklarıyla kaplandı. Proje ile daha önce yakılarak veya çöpe atılarak değerlendirilen fıstık kabuklarının geri dönüşümü sağlanırken, Siirt'in önemli tarım ürünlerinden biri olan fıstığın farklı bir alanda değer kazanması hedefleniyor.