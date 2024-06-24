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Gündem Siz beyninizi nereye kiraya verdiniz? Yurtdışı harcına emekçiler(!) niye itiraz ediyor?
Gündem

Siz beyninizi nereye kiraya verdiniz? Yurtdışı harcına emekçiler(!) niye itiraz ediyor?

Yeniakit Publisher
2024-06-24 09:45:00 -
Siz beyninizi nereye kiraya verdiniz? Yurtdışı harcına emekçiler(!) niye itiraz ediyor?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Yurtdışı harcına emekçiler(!) niye itiraz ediyor?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’nin son sorunu, yurtdışı harcı 150 TL’de mi kalsın, yoksa 1,500 TL mi olsun?

Gazeteleri açıyorsunuz, bu yazılmış.

Televizyonları açıyorsunuz, koca koca insanlar, utanmadan sıkılmadan, bağıra çağıra, “Yurtdışı harcı nasıl 1.500 TL olur” diyerek, ağlaşıyorlar.

Dersiniz ki..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fakir fukaranın sofrasındaki ekmeği almışlar..

Garibanın kahvaltısındaki zeytini, peyniri gasbetmek isteyen var..

Bu ahlaksızlar, Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek için fiyat değişikliğine gittiğinde, ekmeğin fiyatını 5 TL’den 8 TL’ye çıktığında, iki satır eleştiri getirmemişlerdi..

Tarihte hangi dönemde, bakkaldaki ekmeğin fiyatının % 80’ine, belediye ekmek satar?

CHP bunu da yaşattı, İstanbulluya..

Sadece İstanbul’la sınırlı kalmadı..

İstanbul’u örnek alan CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı da, Halk Ekmek için, dün zammı yapıvermiş.. % 65 zammı Bursalılara reva görmüş..

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