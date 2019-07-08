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Siz bağırdığınızda çocuklarınız ne hissediyor?

Öfke patlamalarınızın sebebi olmasalarda sonuçlarına katlamak zorunda kalan genellikle çocuklar oluyor. Evlatlarınıza sesinizi yükselttiğinizde bakın onlar neler hissediyor…

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
Siz bağırdığınızda çocuklarınız ne hissediyor?

Ebeveyn olmak bu dünyadaki hem en güzel hem de en zor iş. İş hayatı, ev rutinleri derken bazen annelerin de babaların da paydosa ihtiyacı oluyor. Bazı yetişkinler, yorgun olduklarında daha fazla öfkelenir. Bu öfke ise yalnızca onları değil etrafındaki herkesi etkiler. En çok da çocukları...

Daha iyi anlamıyorlar

Çocuklar dünyayı deneyimleyerek öğrenmeye çalışır. Bir çocuk kimi zaman döküp saçacak kimi zamanda eşyaları yanlışlıkla kıracak. Bu onun yaşamı öğrenme şekli. Çocuklarınıza 'yapma' derken kesinlikle ses tonunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Siz yüksek sesle onlara bir şeyler anlattığınızda emin olun o çocuk anlatmak istediğinizi daha iyi kavramıyor. Aksine sizin yüksek sesle konuşmanız ya da bağırmanız onu daha çok sinirlendiriyor.

Hayatlarını etkiliyor

Uzmanlar ebeveynleri sürekli olarak bağıran çocukların içe kapanık, özgüveni gelişmemiş çocuklar olduğunu vurguluyor. Hatta bu durumun ileriki yaşantılarını da olumsuz etkilediği belirtiliyor. Evladınızın hayatı boyunca özgüven problemi yaşamasını istemiyorsanız; ses tonunuza dikkat edin.

Kurallarınız olmalı

Elbette, kurallarınız olmalı. kızdığınız bir şey olursa bunu çocuğunuza söylemek kadar doğal bir şey yok. Ancak söyleme tarzınız çok önemli. Çocuğunuza asla bağırmadan normal bir ses tonuyla yaptıklarının yanlış olduğunu anlatabilirsiniz. Çünkü siz bağırırken o söylediklerinizi duymuyor, anlamıyor. Onunla sakince konuştuğunuzda ise anlattıklarınızı çok güzel bir şekilde kavrıyor.

Sinirlendiğinizde neler yapmalısınız?

Bazı günler tahammül seviyeniz bir hayli düşük olabilir. Bu insanın ne yazık ki doğasında var. Yapmayın, etmeyin demenin bir anlamı yok. Önemli olan bu öfkeyle başa çıkmasını bilmek. Hali hazırda sinirliyken, bir de çocuğunuz yaramazlık yaptığında ona bağırmak için kendinizi tutamıyorsanız bazı ipuçlarına ihtiyacınız var demektir. İşte, bağırmadan önce sakinleşmek için yapmanız gerekenler;

Bağırma, uzaklaş

Hali hazırda sinirliyken, bir de çocuğunuz sizi üzecek bir şeyler mi yaptı? Böyle anlarda çocuğa bağırmak ya da onu eleştirmek yerine bulunduğunuz odadan uzaklaşın. Gerekirse balkona çıkıp biraz hava alın. İnanın bu yöntem fazlasıyla işinize yarayacak.

Sakinken konuşun

Çocuğunuz bir hata yapmış olabilir. Aslına bakılırsa bu onun için bir hata değil yaşamı deneyimleme şekli. İkiniz de sakinken yapılan yanlış davranış hakkında konuşun. Ona söz hakkı verin. Bağırmak yerine sohbetinizi öpücüklerle noktalandırın.

Tehdit etmeyin, koşul sunmayın

Çocuklarınızı tehdit etmek kadar onların duygularını inciten bir başka durum yok. Bir hata yapmış olabilirler, sorunu konuşarak çözün onu tehdit etmeyin. Ayrıca çocuğunuza uslu durursan şunu alacağım, bunu yapacağım gibi şartlar sunmayın.

Ne yaparsan yap olmuyor mu?

Öfke sorununuzla baş edemiyorsanız; bir uzmandan yardım almanız tüm ailenizin sağlığı açısından faydalı olacaktır. Sürekli olarak öfkenin kol gezdiği bir ortamda sağlıklı çocuk büyütmek gerçekten zor bir iş. 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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