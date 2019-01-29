Siyonizme başkaldırının 10. yıldönümü

1970 senesinden beri İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl düzenlenen Davos Zirvesi, 29 Ocak 2009 günü, “Gazze: Orta Doğu’da Barış Modeli” konulu oturumu ile dünya siyaseti açısından unutulmayacak bir olaya sahne oldu.

Erdoğan’ın tarihi ayarı Yahudi efsanesini yıktı

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin konusunda göz göre göre yalanlar sıralayan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e cevap vermesini engellemeye kalkan moderatör David İgnatius’a, aslında İsrail ve tüm dünya emperyallerine yönelik yaptığı “One Minute” çıkışı, adeta bir devir açıp devir kapadı. Erdoğan, oturum yöneticisi Ignatius’tan, İngilizce one minute “bir dakika” diyerek süre istedi. Ignatius söz hakkı vermeyince, Erdoğan kararlı bir şekilde, Peres’e dönerek “Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın. Biliyorum ki sesinin benden yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum…” şeklindeki tarihi ayarını verdi. Ardından da “Bundan sonra Davos benim için bitmiştir. Bir daha da gelmem” diyerek paneli terk etti. Dünyayı yöneten Yahudi gücünün sembolü İsrail’e karşı o güne kadar hiçbir dünya liderinin cesaret edemediği ses tonuyla, net eleştirilerde bulunan Erdoğan, o günden itibaren ezilen dünyanın lideri olarak kabul edildi. Peres ve arkasındaki Yahudi efsanesi yerle bir oldu. Erdoğan’ın o günden sonra bir daha katılmadığı Davos toplantıları ise bir daha eski itibarını kazanamadı.

Turan: Davos en büyük etkiyi 10 yıl önce yaşadı

“Cumhurbaşkanımız vicdani bir ses çıkararak tüm dünya mazlumlarının sesi oldu” diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Diplomasinin soğuk bir ‘dostlar alışverişte görsün’ tavrı olmadığını gösterdi. Hasbi bir şekilde bir çıkışın küresel siyaseti nasıl etkilediğini hep beraber gördük. Cumhurbaşkanımız her zamanki dik duruşuyla tüm dünyaya umut verdi. O gün Davos’ta Cumhurbaşkanımızın çıkışıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ demesi bir sürekliliğin ifadesidir. Davos tarihi içerisinde hiçbir lider böylesi bir çıkış yapmayı göze alamadı. Müesses nizamın alışık olduğunun çok ötesinde bir duruşla ‘One Minute’ dedi. Mazlum coğrafyada yeni bir umut filizlendi. Cumhurbaşkanımızın, gerçekleri korkusuzca dile getirmesinin Davos’ta yol açtığı tedirginliği de ne yazık ki hep beraber gördük. O günden sonradır ki Davos artık belli bir kesim için önemsiz bir yer haline geldi” diye konuştu.

Türkiye açısından bir şey ifade etmiyor!

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, “Cumhurbaşkanımız, küresel sistemin hegomanlarına karşı dik bir duruş göstererek, Türkiye’nin haklı politikasını haykırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o zamanki çıkışı çok büyük bir etki yaptı. Fakat bu toplantılar önemli katılımcılarla devam ediyor. Dünyadaki sistem çatlaklıklarla karşı karşıya. Büyük sarsıntılar yaşıyor. Ekonomik modelin iyi çalışmadığı, eşitsizliklerin çok büyük anlamda tahammül edilemez boyutlara geldiğini gösteriyor. Kendi içlerinde bir takım değerlendirmeler yaptıklarını görüyoruz. Elbette ki eskisi kadar Türkiye açısından bir şey ifade etmese de dünyadaki hadiselerin okunması, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ona karşı Türkiye’nin menfaatlerini korumaları, stratejilerini geliştirme anlamında bu tip toplantıların takip edilmesini yararlı görüyorum. Küresel ölçekte önemli bir aktörüz. Buralarda neler konuşuluyor, gündem nasıl işliyor bilmemiz gerekiyor” görüşünü ifade etti.

Etki alanı zayıf oluyor!

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lider. Bunu da herkes dünya üzerinde kabul ediyor. Büyük bir liderin katılmış olduğu her toplantı bir etki alanına haiz oluyor. Eğer bu toplantılara Türkiye gibi büyük bir ülkenin lideri de katılmazsa etki alanı da tabii ki zayıf oluyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın çıkışı adaletsizliğe karşı dik duruştur”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise, “Cumhurbaşkanımızın bu çıkışı mazlumlara büyük umut oldu. Cumhurbaşkanımız tarafından dünyada süregelen adaletsizliği, hukuksuzluğa karşı gösterilmiş bir tepkiydi. Uluslararası kuruluşların görünen yüzünde bir adalet varmış gibi bir izlenim olsa da görünmeyen taraflarında bir adaletsizlik vardır. Bilindiği üzere Filistin’de bir zulüm var. Bu zulme karşı uluslararası kuruluşlar sessiz kalıyordu. Cumhurbaşkanımız da ‘one minute’ diyerek oradaki adaletsizliği, hukuksuzluğu, insan hakları ihlalini ortaya koydu. Bu çıkışıyla dünyadaki bütün mazlumlara umut oldu. Daha sonra Birleşmiş Milletler’de (BM) ‘Dünya beşten büyüktür’ açıklaması geldi. Bu söylemler aslında dünya üzerindeki adaletsizliği, hukuksuzluğu, insan hakları ihlallerine karşı göstermiş olduğu dik duruştur. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun mazlum birisi varsa Türkiye orada. Dünyanın neresinde bir düşkün varsa Türkiye orada. Dünyada en büyük insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Türkiye olarak dünyanın her neresinde olursa olsun Türkiye mazlumların sesi oluyor. Bizim genlerimizde bu var. Partimiz de bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini kullandı.