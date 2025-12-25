Siyonizm terörü kamerada! Namaz kılan Filistinliye çarptı

  • İSTANBUL
Terör devleti İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'da Siyonist terörü devam ediyor. Batı Yaka'da bir İsrailli terörist, üzerine ATV sürdüğü Filistinliyi yaraladı.

Filistin topraklarını gasp eden yasa dışı İsrailli yerleşimciler, Batı Yaka'da Filistinlilere yönelik saldırgan faaliyetlerini sürdürüyor.

Filistinli kaynaklar, bu sabah saatlerinde yasa dışı yerleşimcilerin Deir Jarir köyüne giden yolları kapattığını açıkladı.

Bölge sakinlerine ve konutlara taş fırlatarak saldıran grup, ayrıca araçların bölgeye girmesine de izin vermedi.

Yolların kapalı olması nedeniyle öğle namazını yol kenarında kılmak zorunda kalan bir Filistinli, namaz esnasında kasıtlı bir saldırıya maruz kaldı.

 

SİYONİST İSRAİLLİ TEHDİT VE HAKARET EDEREK KAÇTI

ATV ile yoldan geçen bir İsrailli, aracını namaz kılan Filistinlinin üzerine sürdü. Olayda Filistinli vatandaş hafif yaralandı.

Uzun namlulu silah taşıyan şahıs, ayağa kalkan Filistinliye bağırarak olay yerini terk etmesi için el işaretleri yaptı. Saldırgan ayrıca olay yerindeki bir Filistinli taksi şoförü ile tartıştıktan sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Batı Yaka'daki yüzlerce yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunduğu biliniyor. Bu kişiler, Filistin halkını bölgeyi terk etmeye zorlamak için sıklıkla saldırılar düzenliyor, evleri ve araçları ateşe veriyor.

