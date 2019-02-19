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Siyonizm şimdi de Fransa'da hortladı

Fransa’da yaklaşık 30 milletvekili terör devleti İsrail karşıtlığının suç sayılması için yasa çıkarılmasını talep etti.

19 Şubat 2019 Salı 16:12
Siyonizm şimdi de Fransa'da hortladı

Fransa’da birçok partinin vekili İsrail devletine karşı düşmanlığın cezalandırılması için meclis oylamasına yasa teklifi sunulacağını açıkladı.

Haftalardır İsrail devleti düşmanlığının suç sayılması için yeni bir yasa üzerinde çalıştığı öğrenilen vekiller, yasa teklifini meclise bir an önce sunmaya hazırlanıyor. Farklı partiden yaklaşık 30 vekil, üzerinde çalıştıkları yasanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yahudi Kurumları Temsil Konseyinin (CRİF) düzenlediği yemeğe katılmasından önce netleşeceğini duyurdu. Hükümet partisi LREM (Yürüyen Cumhuriyet) vekili Sylvain Maillard yaptığı açıklamada "İsrail düşmanlığı Yahudi düşmanlığının yeni şekildir" dedi.

Öte yandan Kudüs’te 2008 yılında Fransa Onur Nişanı alan ve İsrail’e yerleşip İsrail vatandaşlığını alan duayen gazeteci Charles Enderlin, Twitter üzerinden yasayı eleştirdi ve "Fransa’da siyonizm karşıtlığını suçlayan bir yasa mı? İsrail aşırı sağı ve milliyetçileri tarafından siyonizm karşıtı olmakla suçlanan biri olarak sanırım ben de İsrail siyaseti hakkındaki analizlerim sebebiyle bu yeni yasadan ötürü cezalandırılacağım" paylaşımı yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:12
  1. Emmanuel Macron
  2. Yahudi Kurumları Temsil Konseyi
  3. Fransa

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