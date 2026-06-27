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Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

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Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların yetkili isimlerden önemli uyarı gelirken çocuk Koruma Sistemleri ve Çocuk Hakları Akran Eğitimi Danışmanı Mustafa Sarı, ekran bağımlılığının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini analiz ederek yaptığı açıklamada "Ekranla değil, akranla büyüsün çocuklar" kampanyasının önemli olduğunu vurgulayıp kampanyaya dikkat çekti...

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Foto - Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların uzun saatlerini telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranları karşısında geçirmesi, yetkili isimlerin en önemli uyarı konularından biri haline gelirken çocuk Koruma Sistemleri ve Çocuk Hakları Akran Eğitimi Danışmanı Mustafa Sarı, ekran bağımlılığının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini analiz ederek "Ekranla değil, akranla büyüsün çocuklar" kampanyasının önemli olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

Mustafa Sarı, çocukların uzun süre dijital ortamlarda vakit geçirmelerinin yalnızca sağlık açısından değil, aynı zamanda ailelerinden, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına neden olduğunu ifade etti. Bu durumun çocukları monoton bir yaşam tarzına sürüklediğini belirten Sarı, sağlıklı büyümenin önündeki en büyük engellerden birinin ekran bağımlılığı olduğunu söyledi.

#3
Foto - Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

Kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için öncelikle ailelerin bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, kamuoyunda ortak bir duyarlılık oluşturulmasının önemine işaret etti.

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Foto - Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

"Başta ailelerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimleri çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sunmalıdır. Çocuklarımızın ekran karşısında değil, akranlarıyla birlikte büyümesini sağlayacak ortamları hep birlikte oluşturmalıyız." dedi. Akranlarıyla Büyüyen Çocuklar Daha Güçlü İletişim Kuruyor Akranlarıyla zaman geçiren çocukların yalnızca ekranlardan uzak kalmadığını, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirdiğini belirten Sarı, arkadaşlarıyla kurulan iletişimin çocukların yaşadığı toplumun kültürel değerlerini tanımasına da katkı sunduğunu ifade etti. Sarı, çocukların birlikte oyun oynayarak paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygıyı ve sevgiyi öğrendiklerini belirterek, bu süreçlerin sağlıklı bireyler yetişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Mahallelerde ve Parklarda Güvenli Oyun Alanları Oluşturulmalı Yaz tatilinde çocukların dijital ortamlardan uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Mustafa Sarı, ailelere ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Sarı, sitelerde, mahallelerde, parklarda ve yeşil alanlarda çocukların güven içinde vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması gerektiğini belirterek, çocukların çocukluklarını yaşayabilecekleri alanların artırılmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi. "Unutmayalım; çocuğa yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." ifadelerini kullanan Sarı, tüm toplumu çocukların sağlıklı gelişimi için ortak sorumluluk almaya davet etti.

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