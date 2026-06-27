Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün

"Başta ailelerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimleri çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sunmalıdır. Çocuklarımızın ekran karşısında değil, akranlarıyla birlikte büyümesini sağlayacak ortamları hep birlikte oluşturmalıyız." dedi. Akranlarıyla Büyüyen Çocuklar Daha Güçlü İletişim Kuruyor Akranlarıyla zaman geçiren çocukların yalnızca ekranlardan uzak kalmadığını, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirdiğini belirten Sarı, arkadaşlarıyla kurulan iletişimin çocukların yaşadığı toplumun kültürel değerlerini tanımasına da katkı sunduğunu ifade etti. Sarı, çocukların birlikte oyun oynayarak paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygıyı ve sevgiyi öğrendiklerini belirterek, bu süreçlerin sağlıklı bireyler yetişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Mahallelerde ve Parklarda Güvenli Oyun Alanları Oluşturulmalı Yaz tatilinde çocukların dijital ortamlardan uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Mustafa Sarı, ailelere ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Sarı, sitelerde, mahallelerde, parklarda ve yeşil alanlarda çocukların güven içinde vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması gerektiğini belirterek, çocukların çocukluklarını yaşayabilecekleri alanların artırılmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi. "Unutmayalım; çocuğa yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." ifadelerini kullanan Sarı, tüm toplumu çocukların sağlıklı gelişimi için ortak sorumluluk almaya davet etti.