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Dünya Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar derken azgın Siyonistler baltayı taşa vurdular!
Dünya

Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar derken azgın Siyonistler baltayı taşa vurdular!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 18:24:00 - 2024-09-14 18:34:26
Siyonistlerin eski komutanı Gazze'den derhal çıkmalılar derken azgın Siyonistler baltayı taşa vurdular!

Siyonist terör ordusunda eski bir komutan, işgal çetesinin Gazze'den hemen çıkması gerektiğini vurguladı. Beklenmeyen hamle karşısında siyonist grupların, rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Siyonistlerin Kanal 12 televizyonu, programında işgal ordusunun Eski Gazze Tümeni Komutanı olan İsrael Ziv'in makalesini gündemine taşıdı.

Azgın Siyonistler baltayı taşa vurdular!

Ziv, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın bizzat kendisinin, Netanyahu ve hükümetinin istikrarının kaynağı haline geldiğini" ifade etti.

"Tarihimizdeki en uzun ve en yıpratıcı olan bu savaşın 12'nci ayındayız" diyen Ziv, art arda gelen olayları ve çevredeki tüm sahalarda sonsuz tepkilerin takip etmesi yönüyle işgal rejiminin kendisini bir güvenlik girdabının içinde askıda gördüğüne işaret etti.

Siyonist Ziv, işgal rejiminin güvenlik açısından yalnızca iyileşmez bir durumda kalmadığını bilakis daha da düğümlendiğini bunun ötesinde ufukta bir savaşın sonunun görünmediğini kaydetti.

"İsrail Gazze'de askıda kaldı ve kan kaybediyor." diyen Ziv, işgal ordusunun mümkün olan en kısa süre içinde Gazze Şeridi'nden çıkması gerektiğini vurguladı.

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