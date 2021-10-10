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Dünya Siyonistlerden Müslüman mezarlarına alçak saldırı
Dünya

Siyonistlerden Müslüman mezarlarına alçak saldırı

Terör devleti İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 18:13:00 -
Siyonistlerden Müslüman mezarlarına alçak saldırı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığındaki bazı kabirler Kudüs Belediyesine bağlı iş makineleriyle tahrip edildi.

Yapılan kazı çalışmalarında, Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemikler ortaya çıktı.

Bölgeye gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine alandaki kazı çalışması durdurulurken, Filistinliler ortaya çıkan kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevreledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail mahkemesinin İsrail Arkeoloji İdaresine Yusufiye Mezarlığında çalışma izni verdiğini belirtti.

Dicani, bu alanda 1948 ve 1967'deki savaşlarda hayatını kaybeden Müslümanların kabirlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, İsrail makamlarının bu çalışmalarına karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını kaydetti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktaran Dicani, bu bölgenin Yusufiye Mezarlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

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