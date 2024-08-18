Siyonistlerden Lübnan'a bir saldırı daha!
İşgal ordusuna ait hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
İşgal ordusuna ait hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, işgal ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.
Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin şehit olduğu, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Haberde,şehit ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.
İşgal ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.
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