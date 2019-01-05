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Siyonistler yine rahat durmuyor! Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5'i sağlık görevlisi 20 Filistinli yaralandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:51
Siyonistler yine rahat durmuyor! Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişinin gerçek mermiyle, 5 sağlık görevlisinin ise gaz kapsülüyle yaralandığını belirtti.

Açıklamada, sağlık görevlilerinden birinin kolunun kırıldığı diğer iki sağlık görevlisinin ise başından ve kalçasından yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlık görevlilerinin hedef alınması kınandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 07:51
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze
  3. Anadolu Ajansı

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