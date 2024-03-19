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Dünya Siyonistler savaş uçaklarıyla saldırdı! Refah'ı hedef aldılar
Dünya

Siyonistler savaş uçaklarıyla saldırdı! Refah'ı hedef aldılar

Yeniakit Publisher
2024-03-19 03:41:00 -
Siyonistler savaş uçaklarıyla saldırdı! Refah'ı hedef aldılar

Katil devlet İsrail'in savaş uçakları Refah'ı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Hastane yetkilileri, iki ev ve bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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