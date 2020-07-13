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Dünya

Siyonistler oyun peşinde! Gün boyu hava sahasını işgal ettiler

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan İsrail savaş ve keşif uçaklarının gün boyu tacizine uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 00:03:00 -
Siyonistler oyun peşinde! Gün boyu hava sahasını işgal ettiler

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da ordu tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail'e ait 15 savaş ve keşif uçağının, ülkenin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Yerel saatle 06.05'ten itibaren Lübnan semalarında uçuşlara başlayan İsrail'e ait keşif uçaklarının öğlen saatlerine kadar ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, saat 13.35'ten sonra ise 4 savaş uçağının aynı anda ülkenin havasına girdiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra Lübnan'ın hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait toplam savaş uçaklarının sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan NNA'nın haberine göre, İsrail askerlerinden bir grup, hava ihlallerinin sürdüğü saatlerde bir tankın himayesinde Lübnan sınırına yakın bölgeye konuşlandı.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor.

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