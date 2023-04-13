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Dünya Siyonistler Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli kadını gözaltına aldı
Dünya

Siyonistler Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli kadını gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:17:00 -
Siyonistler Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli kadını gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın girişinde 3 Filistinli kadını "haklarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girmeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olan Aslanlı Kapı'da 3 Filistinli kadını gözaltına aldı.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, 3 Filistinli kadını "haklarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girmeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla gözaltına aldığını belirtti.

Görgü tanıkları gözaltına alınanların, geçen hafta Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar sırasında haklarında uzaklaştırma kararı alınan Hatice Havis, Henadi al-Halvani ve Nefise Havis olduğunu belirtti.

İsrail polisinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
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İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Nisan'da ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtilmişti.

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