Siyonistler Lübnan'da çok sayıda eve saldırı düzenledi
Siyonistler Lübnan'da çok sayıda eve saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda evi hedef aldığı bildirildi. Güneyde Sayda’ya bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye yönelik tehdit nedeniyle tahliye yaşandı.

Lübnan’ın güneyinde geçici ateşkese rağmen tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ordusunun, El-Hıyam kasabasında çok sayıda evi patlayıcılarla hedef aldığı bildirildi. Saldırıların, bölgede yürürlükte bulunan kırılgan ateşkes ortamına rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, kasabadaki birçok ev doğrudan hedef alınırken, saldırıların ardından çevrede büyük panik yaşandı. Güney Lübnan’da son günlerde artan askeri hareketlilik, ateşkesin sahada ne kadar hassas bir zeminde ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu kasabadaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı.

İsrail ordusu güneyde Sayda kentine bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye saldırı tehdidinde bulundu.

Söz konusu eczanenin, belediye binasının karşısında yer alması nedeniyle bina tamamen boşaltıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

