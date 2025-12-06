  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’den istihbarat hatası, Trump’tan fiyasko açıklama Yanlış gemiyi vurdular

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!

TESK'ten alkol ile mücadele etmek yerine yılbaşı öncesi şaka gibi sahte içki çıkışı. Teşvik gibi uyarı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!
Gündem Siyonistler hain Ebu Şebab’ın veliahtını atadı! İşte İsrail’in yeni tetikçisi
Gündem

Siyonistler hain Ebu Şebab’ın veliahtını atadı! İşte İsrail’in yeni tetikçisi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Siyonistler hain Ebu Şebab’ın veliahtını atadı! İşte İsrail’in yeni tetikçisi

Gazze Şeridi’nde İsrail’in silahlandırıp Kassam Tugayları’na karşı savaştırdığı işbirlikçi çete lideri Yaser Ebu Şebab’ın 3 gün önce öldürülmesi sonrası Siyonistler hemen veliahtını atadı. İsrail basını, Hamas karşıtı İsrail yanlısı yeni çete lideri Gassan el-Duhaini’nin çektiği videoyu da yayınladı. Duhaini’nin “Hamas’la savaşmaktan korkmuyorum” sözleri ise manşetlere çıkarıldı.

 TAHSİN HAN 

Terörist İsrail, parayla, algıyla, yalanla kendisine kuklalar bulmaya ve onları kullanmaya devam ediyor...

Gazze’de Hamas döneminin azılı suçlusu olan ve 7 Ekim’de başlayan soykırımı sonrası hapishaneden çıkan Yaser Ebu Şebab’ın çetesi yahudilerin kullanışlı piyonu olmaya devam ediyor. Kassam Tugayları’nın 3 gün önce Gazze’nin güneyinde öldürdüğü İsrail işbirikçisi YaserEbu Şebab’ın yerine siyonistler hemen yenisini atadı.

 

İsrail’in silahlandırıp Kassam’a karşı savaştırdığı ve yardım tırlarını yağmalaması görevi verdiği hain çete lideri Ebu Şebab’ın öldürülmesi sonrası siyonistler, başıboş kalan çeteye Şebab’ın yardımcısını atadı. Siyonistlerin onayıyla hainler çetesinin başına geçen Gassan el-Duhaini, bir video yayınladı ayrıca İsrail N12 Haber Ajansı’na konuştu.

El-Dahini’nin milis üyelerini selamladığı görüntüler Telegram’da paylaşılırken İsrail basını bu görüntüleri yayınladı. İsrail koruması altında Gazze’deki sarı hatta faliyet gösteren hainlerin yeni lideri Güney Gazze’de Hamas’a karşı daha yoğun bir şekilde savaşmaya devam edeceğini söyledi.

 

El-Dahini, N12’ye verdiği demeçte, “Hamas’la savaşırken neden Hamas’tan korkayım ki ? Onlarla savaşıyorum, insanlarını tutukluyorum, ekipmanlarına el koyuyorum, onlarla savaşıyorum ve onları uzaklaştırıyorum. Halk ve özgür bireyler adına bunu yapıyorum” idiasında bulundu.

    Videoyu yayınlayan N12’nin bu konudaki sorsuna da hain çete lideri , “Yayınlanan videonun amacı basit ve açık: Halk Güçleri’nin faaliyete devam ettiğini göstermek. Hazırlıklı olduğumuzu göstermek, güçlerin ve oradaki adamların moralinin yüksek olduğunu kontrol etmek içindi” cevabını verdi.

 

ŞEBAB’IN ÖLDÜĞÜ YERDE YARALANMIŞ

İsrail Jeruselam Post gazetesi de El-Duhaini ile ilgili haberinde, çetenin eski lideri 32 yaşındaki Yaser Ebu Şebab’ın Perşembe günü bir çatışmada ağır yaralı olarak hayatını kaybetmesinin ardından Ebu Şebab çetesinin lideri olarak atandı. Ebu Şebab’ın Hamas ateşiyle değil, bir iç anlaşmazlık sonucu öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şebab’ın öldürüldüğü saldırıda Duhaini’nin de yaralandığı ileri sürüldü. Duhaini, “Komutanımızın bizim için değerli olduğu ve yokluğunun acı verici olduğu doğru, ancak bu mücadeleyi durdurmuyor. Aynı güçle, hatta daha da kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

 

ESKİ BİR DEAŞ ÜYESİ

N12’ye göre, 39 yaşında olan ve selefi Yaser Ebu Şebab gibi Bedevi el-Tarabin kabilesine mensup olan Duhaini,  çete liderliğine başlamadan önce milislerin askeri komutanıydı. Gazze’de DEAŞ bağlantılı bir terör örgütünün komutanlarından biri olduğu da ifade edilen Duhaini, Hamas, tarafından daha önce selefi Şebab gibi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Visa, Suriye'de faaliyetlere başlıyor: Dijital ödeme ekosistemi kurulacak
Visa, Suriye'de faaliyetlere başlıyor: Dijital ödeme ekosistemi kurulacak

Dünya

Visa, Suriye'de faaliyetlere başlıyor: Dijital ödeme ekosistemi kurulacak

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor
İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Gündem

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Kanada, HTŞ ve Suriye'yi terör listesinden çıkardı
Kanada, HTŞ ve Suriye'yi terör listesinden çıkardı

Dünya

Kanada, HTŞ ve Suriye'yi terör listesinden çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!
Gündem

Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayacak Dallıkavak Tüneli için net konuştu. Yapımı süren v..
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ben Ekrem’i bırakınca kendi haysiyetimi de, onurumu da bırakmış olurum” sözleri siyasette yeni bir tartışm..
Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!
Yerel

Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!

Türkiye’nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi’nde kız meselesi gibi ucuz/bayat bir konu yüzünden rezillik yaşandı! “kız meselesi”..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23