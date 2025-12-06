Siyonistler hain Ebu Şebab’ın veliahtını atadı! İşte İsrail’in yeni tetikçisi

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, parayla, algıyla, yalanla kendisine kuklalar bulmaya ve onları kullanmaya devam ediyor...

Gazze’de Hamas döneminin azılı suçlusu olan ve 7 Ekim’de başlayan soykırımı sonrası hapishaneden çıkan Yaser Ebu Şebab’ın çetesi yahudilerin kullanışlı piyonu olmaya devam ediyor. Kassam Tugayları’nın 3 gün önce Gazze’nin güneyinde öldürdüğü İsrail işbirikçisi YaserEbu Şebab’ın yerine siyonistler hemen yenisini atadı.

İsrail’in silahlandırıp Kassam’a karşı savaştırdığı ve yardım tırlarını yağmalaması görevi verdiği hain çete lideri Ebu Şebab’ın öldürülmesi sonrası siyonistler, başıboş kalan çeteye Şebab’ın yardımcısını atadı. Siyonistlerin onayıyla hainler çetesinin başına geçen Gassan el-Duhaini, bir video yayınladı ayrıca İsrail N12 Haber Ajansı’na konuştu.

El-Dahini’nin milis üyelerini selamladığı görüntüler Telegram’da paylaşılırken İsrail basını bu görüntüleri yayınladı. İsrail koruması altında Gazze’deki sarı hatta faliyet gösteren hainlerin yeni lideri Güney Gazze’de Hamas’a karşı daha yoğun bir şekilde savaşmaya devam edeceğini söyledi.

El-Dahini, N12’ye verdiği demeçte, “Hamas’la savaşırken neden Hamas’tan korkayım ki ? Onlarla savaşıyorum, insanlarını tutukluyorum, ekipmanlarına el koyuyorum, onlarla savaşıyorum ve onları uzaklaştırıyorum. Halk ve özgür bireyler adına bunu yapıyorum” idiasında bulundu.

Videoyu yayınlayan N12’nin bu konudaki sorsuna da hain çete lideri , “Yayınlanan videonun amacı basit ve açık: Halk Güçleri’nin faaliyete devam ettiğini göstermek. Hazırlıklı olduğumuzu göstermek, güçlerin ve oradaki adamların moralinin yüksek olduğunu kontrol etmek içindi” cevabını verdi.

ŞEBAB’IN ÖLDÜĞÜ YERDE YARALANMIŞ

İsrail Jeruselam Post gazetesi de El-Duhaini ile ilgili haberinde, çetenin eski lideri 32 yaşındaki Yaser Ebu Şebab’ın Perşembe günü bir çatışmada ağır yaralı olarak hayatını kaybetmesinin ardından Ebu Şebab çetesinin lideri olarak atandı. Ebu Şebab’ın Hamas ateşiyle değil, bir iç anlaşmazlık sonucu öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şebab’ın öldürüldüğü saldırıda Duhaini’nin de yaralandığı ileri sürüldü. Duhaini, “Komutanımızın bizim için değerli olduğu ve yokluğunun acı verici olduğu doğru, ancak bu mücadeleyi durdurmuyor. Aynı güçle, hatta daha da kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

ESKİ BİR DEAŞ ÜYESİ

N12’ye göre, 39 yaşında olan ve selefi Yaser Ebu Şebab gibi Bedevi el-Tarabin kabilesine mensup olan Duhaini, çete liderliğine başlamadan önce milislerin askeri komutanıydı. Gazze’de DEAŞ bağlantılı bir terör örgütünün komutanlarından biri olduğu da ifade edilen Duhaini, Hamas, tarafından daha önce selefi Şebab gibi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.