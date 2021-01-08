Siyonistler, Filistinlilerin 300 zeytin ağacını söktü

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, Batı Yaka’nın Selfit kentine bağlı Tairat köyünde bulunan zeytinlik alana saldırı düzenlediği belirtildi.



Söz konusu yerleşimci grubun çevredeki Revava Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden olduğu aktarılan haberde, yerleşimcilerin Hasan Sultan adlı Filistinliye ait yaklaşık 300 zeytin ağacını yerlerinden söktüğü belirtildi.



İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Yaka’da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.



İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Yaka’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Yaka’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.