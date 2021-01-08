  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonistler, Filistinlilerin 300 zeytin ağacını söktü
Dünya

Siyonistler, Filistinlilerin 300 zeytin ağacını söktü

İşgal altındaki Batı Yaka’da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını söktü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:06:00 -
Siyonistler, Filistinlilerin 300 zeytin ağacını söktü

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, Batı Yaka’nın Selfit kentine bağlı Tairat köyünde bulunan zeytinlik alana saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu yerleşimci grubun çevredeki Revava Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden olduğu aktarılan haberde, yerleşimcilerin Hasan Sultan adlı Filistinliye ait yaklaşık 300 zeytin ağacını yerlerinden söktüğü belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Yaka’da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Yaka’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Yaka’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..
Veysel Eroğlu 'Tecrübe meselesi' deyip kuraklığın çaresini açıkladı
Gündem

Veysel Eroğlu 'Tecrübe meselesi' deyip kuraklığın çaresini açıkladı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de yaşanan su sıkıntısının çaresini anlattı. AK Parti'den önce Türkiye'de 77 şehirde s..
Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay