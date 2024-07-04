Siyonistler ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı!

Gazze Sivil Savunma Birimi, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’nin Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı

İşgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail, hain bir saldırıya daha imza attı. Siyonistlerin havadan düzenlediğini saldırısı sonrası Gazzeli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından enkaz altında kalan ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. İşgal rejimi saldırıları nedeniyle bölgedeki tahribatın büyük olduğunu aktarıldı.