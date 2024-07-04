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Dünya Siyonistler ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı!
Dünya

Siyonistler ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:00:00 -
Siyonistler ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı!

İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Son olarak siyonistlerin savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine saldırı düzenledi. Saldırıda bir eve bomba isabet ederken, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimi, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’nin Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ateşkes müzakerelerine rağmen saldırdı
İşgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail, hain bir saldırıya daha imza attı. Siyonistlerin havadan düzenlediğini saldırısı sonrası Gazzeli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından enkaz altında kalan ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. İşgal rejimi saldırıları nedeniyle bölgedeki tahribatın büyük olduğunu aktarıldı.

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