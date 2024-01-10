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Dünya Siyonist yine bir şeyler peşinde! Binlerce yaralı için hazırlanın talimatı
Dünya

Siyonist yine bir şeyler peşinde! Binlerce yaralı için hazırlanın talimatı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 03:48:00 -
Siyonist yine bir şeyler peşinde! Binlerce yaralı için hazırlanın talimatı

Gazze'de katliam yapan siyonist rejim yine bir şeyler planlıyor. Hastanelere gönderilen talimatta, binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanılması istendi.

İsrail Sağlık Bakanlığından hastanelere "binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın" talimatı

İsrail Sağlık Bakanlığının, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması üzerine, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, son günlerde ülkenin kuzey kesimde gerilimin artması üzerine hastanelere binlerce yaralıyı kabul etmeye hazırlanma talimatı verdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Safed'deki Ziv Hastanesi ve Nehariya'daki Celile Tıp Merkezinden de "ıssız ada moduna", yani günlerce tıbbi malzeme, ilaç ve yiyecek olmadan kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen bakanlık ayrıca kuzeydeki hastanelerden birkaç saat içinde acil durum moduna geçebilmeleri ve gerekirse yaralıların yalnızca sığınaklarda kabul edilmesini sağlamak için yüzde 50 doluluk oranını korumalarını talep etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık personelinin yaralandığı veya yedek hizmete katılmak zorunda kaldığı bir duruma karşı hazırlık yapıyor ve bu nedenle yurt dışından yedek doktor ayarlıyor.
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İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov da İsrail'deki tüm hastanelere, talep edilmesi halinde 24 saat içinde acil durum moduna geçebilecek şekilde hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

Buna göre hastaneler zorunlu hallerde barınaklara taşınacak, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilecek ve çok sayıda yaralıyı kabul etmeye hazırlanacak.

Dünyanın farklı yerlerinde "gönüllü olarak İsrail'e yardım etme isteklerini dile getiren" yaklaşık 7 bin Yahudi doktor var ve gerekirse yardım için İsrail'e gelmeleri istenecek.

İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, 8 Ocak'ta da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'i suikastle öldürmesi üzerine İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar arttı.

Kaynak: AA

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