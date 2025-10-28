Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech’in girişimiyle Herzog’a gönderilen mektupta, milletvekilleri, serbest bırakılmasını istedikleri Yahudi mahkumların "eylemlerini hiçbir şekilde savunmadıkları” ancak Filistinli esirler serbest kalırken onların hapiste tutulmasını yanlış bulduklarını belirtti.

Mektuba imza koyan milletvekillerinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile aşırı sağcı Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği’nden olduğu kaydedildi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Kültür Bakanı Miki Zohar’ın da söz konusu mektuba imza attığı belirtildi.

3 FİLİSTİNLİ KATLEDEN KATİL İÇİN ‘MÜBAREK ADAM’ DEMİŞTİ

Filistinlileri öldüren Yahudi mahkumların daha önce suça karışmadığı savunulan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, bu adaletsizliği düzeltmek için derhal harekete geçmenizi rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kampanyaya lideri milletvekili, Filistinli ailenin evini kundaklayan kişi için "faziletli birisi" demişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Filistinli ailenin evini kundaklayıp 3 kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terör mahkumu fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel için "mübarek faziletli bir adam" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Har-Melech, Ben Uriel'in "tüm İsrail halkı için buna katlandığını ve bunun da kutsal olduğunu" savunmuştu.