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Kadın - Aile Şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi: Daha önce bilseydim dedirten yöntem, bunu yapın! 3 L su katılıyor
Kadın - Aile

Şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi: Daha önce bilseydim dedirten yöntem, bunu yapın! 3 L su katılıyor

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Şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi: Daha önce bilseydim dedirten yöntem, bunu yapın! 3 L su katılıyor

Bugün sizler için nefis şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi paylaşacağız. Daha sonra buzdolabına kaldırılan meyve suyu olmayacak. Bu yöntem ile aynı gün tüketeceğiniz ev yapımı tam kıvamında şahane bir meyve suyu tarifini sizler için hazırladık. Pratik bir tariftir.

Bugün sizler için nefis şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi paylaşacağız. Ev yapımı tam kıvamında şahane bir meyve suyu tarifini sizler için hazırladık.

Yapımı son derece kolay ve bol lezzetli bir içecek tarifidir. Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek bu vitamin deposu meyve suyu tarifini sizlerde kesinlikle deneyin.

Şimdi bu nefis şeftali ve kayısılı doğal meyve suyu tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim.

Şeftali Ve Kayısılı Doğal Meyve Suyu Tarifi İçin Malzemeler;

  • 1,5 kg şeftali ve kayısı
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 3 litre su

Şeftali Ve Kayısılı Doğal Meyve Suyu Tarifi Nasıl Yapılır;

Şeftali ve kayısıları bol suda yıkayalım.

Şeftali ve kayısıların çekirdeklerini çıkarıp dilim dilim doğrayalım. Üzerine toz şekeri ve 1,5 litre suyu ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve yaklaşık 40 dakika pişirelim. Yumuşayan meyveleri daha sonra blendırdan geçirelim ve üzerine kalan 1,5 litre suyu ilave edelim.

Posasından ayırmak için suyunu bir süzgeç yardımı ile süzelim.

Buzdolabında bekletip soğutalım ve daha sonra servis edelim.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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