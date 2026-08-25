Araba tutanlara müjde! Android telefonlara yolculukta mide bulantısını bitiren özellik geliyor!
Teknoloji devi Google, araçla seyahat ederken akıllı telefonuna bakanların yaşadığı mide bulantısı krizine son vermeye hazırlanıyor.
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Teknoloji devi Google, araçla seyahat ederken akıllı telefonuna bakanların yaşadığı mide bulantısı krizine son vermeye hazırlanıyor.
Tıp literatüründe "kinetozis" olarak adlandırılan ve iç kulaktaki denge sistemi ile gözün gördüğü sabit ekran arasındaki çelişkiden kaynaklanan yol tutması sorununa karşı PCHocası haberine göre Google, "Motion Assist" (Hareket Yardımı) isimli yeni özelliğini Android ekosistemine entegre ediyor.
Sistemin çalışma prensibi insan biyolojisine ve gelişmiş sensör teknolojisine dayanıyor. Akıllı telefonlardaki sensörler sayesinde aracın her hareketi saniyelik verilerle algılanarak ekranın kenarlarına anlık hareket eden noktalar yerleştiriliyor.
Araç sağa veya sola saptığında hareket eden bu noktalar, ekrana kilitlenen gözün de aracın hareketini kavramasını sağlıyor. Böylece iç kulak ile göz arasındaki algı çelişkisi giderilerek mide bulantısı engellenmiş oluyor. Android 17 ile genel kullanıma açılması beklenen bu yenilik, isteğe bağlı olarak Ayarlar menüsünden veya hızlı ayarlar panelinden kolayca kapatılıp açılabilecek.
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