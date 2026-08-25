Araba tutanlara müjde! Android telefonlara yolculukta mide bulantısını bitiren özellik geliyor!

Araç sağa veya sola saptığında hareket eden bu noktalar, ekrana kilitlenen gözün de aracın hareketini kavramasını sağlıyor. Böylece iç kulak ile göz arasındaki algı çelişkisi giderilerek mide bulantısı engellenmiş oluyor. Android 17 ile genel kullanıma açılması beklenen bu yenilik, isteğe bağlı olarak Ayarlar menüsünden veya hızlı ayarlar panelinden kolayca kapatılıp açılabilecek.