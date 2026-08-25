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Otomotiv Bunaltıcı sıcaklarda kavrulan araç klimasız nasıl soğutulur! Japonların yöntemi interneti salladı!
Otomotiv

Bunaltıcı sıcaklarda kavrulan araç klimasız nasıl soğutulur! Japonların yöntemi interneti salladı!

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Bunaltıcı sıcaklarda kavrulan araç klimasız nasıl soğutulur! Japonların yöntemi interneti salladı!

Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu yaz günlerinde güneşte kalan araçların içine girmek sürücüler için adeta işkenceye dönüşürken, Japonların uyguladığı ve fizik kurallarına dayanan pratik soğutma yöntemi internette viral oldu.

Klimayı çalıştırmadan ve araca binmeden önce kabin içindeki hapsolmuş havayı saniyeler içinde tahliye etmeyi sağlayan bu pratik teknik, yaz sıcaklarında sürücülere büyük nefes aldırıyor.

 

Bir camı açıp karşı kapıyı pompalayın!

Habere göre oldukça basit olan bu yöntemi uygulamak için tek yapılması gereken; aracın ön camlarından birini sonuna kadar indirmek ve ardından açık camın çaprazında kalan kapıyı birkaç kez arka arkaya açıp kapatmak.

Isınan havanın genleşerek aracın üst kısmında birikmesi mantığına dayanan bu pompalama hareketi, içerideki kavurucu sıcak havayı dışarı savururken yerine dışarıdaki nispeten daha taze havanın dolmasını sağlıyor.

 

Klimanın ilk çalıştırma yükünü hafifleten ve kabini anında rahatlatan bu yöntem, araç sahipleri için pratik bir ön soğutma çözümü sunuyor.

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