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Biyografi Ernest Poku kimdir, nereli, kaç yaşında?
Biyografi

Ernest Poku kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ernest Poku kimdir, nereli, kaç yaşında?

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Ernest Poku’nun kariyeri merak konusu oldu... Peki, Ernest Poku kimdir?

Beşiktaş, Ernest Poku ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a gelecek olan futbolcunun kariyeri merak konusu oldu. İşte, detaylar…

 

Ernest Poku kimdir, kaç yaşında?

Ernest Poku, 28 Ocak 2004 tarihinde Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Gana kökenli bir aileden gelen 22 yaşındaki futbolcu, milli takım tercihini Hollanda’dan yana yaptı ve Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giydi.

1,76 metre boyundaki Poku, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.

 

Futbola SV Robinhood ve FC Amsterdam’da başlayan Poku, 2019 yılında AZ Alkmaar altyapısına katıldı.

2021’de Jong AZ formasıyla profesyonel seviyeye çıkan futbolcu, aynı yıl AZ Alkmaar A Takımı’nda görev almaya başladı. Eredivisie ve Avrupa kupalarında forma giyen Poku, Ağustos 2025’te Bayer 04 Leverkusen’e transfer oldu ve Alman kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

 

Poku’nun forma giydiği takımlar:

SV Robinhood

FC Amsterdam

AZ Alkmaar altyapısı

Jong AZ

AZ Alkmaar

Bayer 04 Leverkusen

 

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