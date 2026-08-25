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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye geçenlere gönderme: Derdimiz CHP'den ayrılanlar ile ayrı!
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Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye geçenlere gönderme: Derdimiz CHP'den ayrılanlar ile ayrı!

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye geçenlere gönderme: Derdimiz CHP'den ayrılanlar ile ayrı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında CHP’nin birkaç kişinin malı veya siyasetin birilerinin zenginleşme aracı olmadığını belirterek CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçenlere de göndermelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki sorunların çözüm adresinin CHP olduğunu" savundu.

CHP'nin temel bir kuralı bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partisine her türlü suçlamanın yapıldığı ama ahlaki üstünlükleriyle ilgili kimsenin olumsuz konuşmadığı görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, milyonlarca insan için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade ederek, "CHP, bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş bir partidir. Biz millet için, vatandaş için çalışan bir kadroyuz. Siyaset, zenginleşme aracı değildir, bunu her yerde söyleyin" diye konuştu.

MİLLETİN PARASINI ÇALIYORDUR

Partisinin ahlaki üstünlüğünün temelinin bu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa, bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Biz, beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Tek düşüncemiz, vatandaşın varlıklı olmasıdır. Evinde huzur içinde yaşaması, elektriğinin kapatılmaması, suyunun kesilmemesi, evine ekmek götürmesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, her evde huzurun ve bereketin olmasıdır. Bizim temel amacımız, temel felsefemiz budur."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacının, güvenilir siyaset olduğunu, vatandaşın sorunları çözen güvenilir siyaset aradığını söyledi.

SAKIN ONLARLA TARTIŞMAYA GİRMEYİN

Siyasetin, kişisel hesaplardan arınmak zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz. Biz neyi yapacağız, onu anlatacağız. CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağan kurultayından önce bir toplantı yapacaklarını anlatarak, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

GİTTİĞİNİZ YERDE AHLAKI ANLATIN

Kurultayı yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler, CHP'yi yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız. O nedenle gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden, bilgelikten, güzellikten söz edeceksiniz. Bunu yaptığımız zaman güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. 30 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz, hemen bana telefon açacaksınız, onlarla konuşacağım ve tamamını ikna edeceğim."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değindi.

Bu kanunla ilgili ilk ve en önemli söylemi CHP'nin dile getirdiği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin huzurunu, barışını istiyoruz. Bu ülkenin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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