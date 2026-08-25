Romanya’dan Rize’ye transfer! 19 yaşındaki Doicaru 5 yıllık imzayı attı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çaykur Rizespor, Romanya ekibi Farul’da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru’yu transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Romanya ekibi Farul'da forma giyen hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu transfer ettiğini duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Doicaru ve kulübü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
19 yaşındaki genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulu üyemiz Murat Can Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Romanya Genç Milli Takımı formasını da terleten genç yetenek Doicaru, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz, bu sezon Romanya Süper Ligi kulüplerinden FCV Farul formasıyla 5 resmi maçta 3 gol ve 1 asist istatistiği yakalayarak dikkat çeken bir performans sergiledi."
Yeni transfer Doicaru'nun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği aktarılarak, "Albert Iustin Doicaru'ya Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.