Birleşmiş Milletler sessiz mi kalacak? Alçak talimatın sahibi Netanyahu çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistinli mazlumların kanını emmeye doymayan terör devleti İsrail’in başı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koyma talimatını bizzat kendisinin verdiğini küstahça itiraf etti.
Kendi meclislerinde çıkardıkları korsan yasaların arkasına saklanan katil Netanyahu, bölgede Filistinli yetim ve mazlumlara hizmet veren kurumun kapısına kilit vurarak işgal çetesinin barbarlığını bir kez daha tescilledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kalendiya Eğitim Merkezine el konulması talimatını kendisinin verdiğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik çıkardığı yasaya atıfta bulunarak merkezin boşaltılması talimatı verdiğini kaydetti.
Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da bulunan UNRWA Eğitim Merkezine el konularak boşaltılma işleminin bugün başladığını belirten Netanyahu, UNRWA'nın faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini savundu.
İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezine el koyduğu bildirilmişti.
Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya’daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, tüm UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.
UNRWA, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Eğitim Merkezine el koymasına tepki göstermişti.