  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir İçişleri Bakanlığı duyurdu: 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş! Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı İran’dan spekülasyonlara videolu cevap: Mücteba Hamaney aylar sonra ortaya çıktı Londra'yı vurmayı planlıyorlar! 'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünya Şimdi de kafayı ortaya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim
Dünya

Şimdi de kafayı ortaya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şimdi de kafayı ortaya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini "Amerika Gölü" olarak değiştirmeyi "ciddi şekilde" değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin New York eyaletiyle Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alan Ontario Gölü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "ABD, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor zira artık Ontario (eyaleti) ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımda da Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, ABD ile ticari anlaşma taslağının "Kanada'da Fransızca'ya yönelik tehditler içerdiği" iddiasına değinen Trump, Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla karışmayacağını savundu.

Trump, Carney'yi çoğunluğun Fransızca konuştuğu Quebec eyaletine yönelik politik hamleler yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Trump bu paylaşımlarını, ABD ile Kanada arasında ticari gerilimin yükseldiği ve Ontario Başbakanı Doug Ford ile karşılıklı eleştirilerde bulunduğu bir dönemde yaptı.

Paylaşımlardan ilki, Trump'ın daha önce de Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlattı.

 

Trump ile Ontario Başbakanı arasında atışma

İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

Trump'ın vize yasağına mahkeme freni: Federal Hakim 75 ülkeyi kapsayan kararı iptal etti!
Trump'ın vize yasağına mahkeme freni: Federal Hakim 75 ülkeyi kapsayan kararı iptal etti!

Dünya

Trump'ın vize yasağına mahkeme freni: Federal Hakim 75 ülkeyi kapsayan kararı iptal etti!

İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?
İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?

Dünya

İran, Barron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koydu: Nerede ve nasıl öldürülmeli?

Trump’tan Kanada’ya vergi resti: "Bizi yıllardır kazıkladılar"
Trump’tan Kanada’ya vergi resti: “Bizi yıllardır kazıkladılar”

Gündem

Trump’tan Kanada’ya vergi resti: “Bizi yıllardır kazıkladılar”

Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar
Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar

Dünya

Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23