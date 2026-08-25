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Dünya Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim
Dünya

Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim

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Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim

Yunanistan’ın birçok bölgesinde aşırı sıcakların etkisiyle orman yangınları çıktı.

Yunanistan’da çöl sıcaklarıyla birlikte orman yangınları da peş peşe başladı. Girit Adası'nın Agio Deka, Viotia ilinin Agio Vlasi ve Stefani bölgelerinde, Salamina Adası'nın Elliniko, Veria ilinin Ksirolivado ve Kavala ilinin Vrisi bölgesinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.

 

Yangınlar nedeniyle Agio Vlasi'deki Tsukalades köyü ile Salamina Adası'ndaki Ano Vasilika ve Nea Salamina köyleri tahliye edildi.

 

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğince yapılan açıklamada, İyon Denizi adalarında yangın riskinin yarın yüksek olacağı uyarısında bulunuldu.

 

Çöl sıcaklarının yaşandığı ülkede, başta Girit Adası olmak üzere bugün birçok bölgede sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Başkent Atina'da da sıcaklık 39 derecenin üzerine çıktı.

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